ΟΤζον Φιούρι δηλώνει έτοιμος να παίξει με τον Μάικ Τάισον τονίζοντας πως έχει ό,τι απαιτείται για να αντιμετωπίσει το θρύλο της πυγμαχίας.

Ο Τζον Φιούρι, βρήκε την ευκαιρία να καλέσει τον Τάισον σε μάχη λέγοντας ότι δεν θεωρεί δεδομένο ότι θα νικήσει αλλά θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει αυτό.

«Πρόκειται να διασκεδάσω τον κόσμο και αν μπορώ να το κάνω αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα μου.

Με τον σπουδαίο Μάικ Τάισον πρέπει να είσαι ο καλύτερος, έτσι δεν είναι; Είμαι μαχητικός άνθρωπος. Νίκη, ήττα ή ισοπαλία. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μου συμβεί που να μην έχει ήδη συμβεί ήδη και είμαι εδώ. Δεν πάω πουθενά.

Ο Τάισον είναι μεγάλος σαν εμένα. Ξέρω ότι μου έχουν απομείνει τ' αrxidi@ μου κι η καρδιά μου κι αυτά είναι όσα χρειάζεσαι για να μπορείς να μετακινήσεις ένα βουνό».

«Με κυνηγάει εδώ και 40 χρόνια», απάντησε ο Τάισον.

Ο Φράνσις Νγκάνου απάντησε στον Τζον Φιούρι λέγοντας: «Θα πάρω το γιο σου κι ο Μάικ Τάισον θα φροντίσει εσένα. Τι λες γι' αυτό; Ο Μάικ Τάισον θα σε τακτοποιήσει».

Ο Τζον Φιούρι στη συνέχεια φώναξε: «Μη ντρέπεσαι Μάικ. Δεν μπορεί να νικήσει το γιο μου. Απλώς, φέρσου ως άντρας και πες ότι είστε εδώ για να προσπαθήσετε όσο μπορείτε και ότι τα βάζετε με τους καλύτερους στον κόσμο».

‼️ Tyson Fury’s father John Fury in an entertaining exchange with Mike Tyson and Francis Ngannou at the final press conference face-off ahead of Saturday night…



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/AVjMvPevTA