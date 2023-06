Σε... σχεδόν κανονικό αγώνα πυγμαχίας εξελίχθηκε ο αγώνας επίδειξης μεταξύ των Φλόιντ Μεϊγουέδερ και Τζον Γκότι, με τους παρευρισκόμενους να μπαίνουν μέσα στο ρινγκ και τις συρράξεις να συνεχίζονται και μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο πρώην επαγγελματίας πυγμάχος, που πλέον έχει αποσυρθεί και αγωνίζεται μόνο σε αγώνες επίδειξης, Φλόιντ Μεϊγουέδερ συμμετείχε χθες σε έναν τέτοιο αγώνα με αντίπαλό του τον Τζον Γκότι το βράδυ της Κυριακής 11/6.

Στην αρχή του αγώνα, ο 46χρονος Μεϊγουέδερ δεν είχε δυσκολευτεί να επιβληθεί του αντιπάλου του, με τον 30χρονο Γκότι να μην μπορεί να ανταποκριθεί όπως αναφέρει η Daily Mai που προσθέτει πως ο πρώτος ειρωνευόταν συνεχώς τον αντίπαλό του. Ανάμεσα στους γύρους, ο διαιτητής είχε στραφεί αρκετές φορεές στη γωνία του Γκότι κάνοντας παρατηρήσεις στους οπαδούς του ώστε να σταματήσουν όσα έλεγαν για τον Μεϊγουέδερ και τελικά ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του έκτου γύρου, δίνοντας τη νίκη στον δημοφιλή boxer. Αυτό, όμως, προκάλεσε μεγάλη φασαρία και τότε ξεκίνησε η... πραγματική μάχη.

Ο Γκότι προσπέρασε τον διαιτητή και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στον Μεϊγουέδερ, με τον δεύτερο να προσπαθεί να μπλοκάρει τα χτυπήματα ρίχνοντας κι εκείνος μερικές γροθιές ενώ έπειτα οι ομάδες των δύο πυγμάχων μπήκαν στο ρίνγκ και ξεκίνησε ένας μεγάλος μαζικός καβγάς.

Ο Μεϊγουέδερ κάθισε πάνω στα σχοινιά ώστε να παρακολουθήσει απλά όσα συνέβαιναν μέσα στο ρινγκ, αφού περίπου 50 άτομα αντάλλαζαν χτυπήματα και σπρώχνονταν.

Οι καβγάδες συνεχίστηκαν και εκτός αρένας, χωρίς όμως να αμπλέκεται ο διάσημος πυγμάχος.

The best fights happens after the fight at Floyd mayweather fight #floydmayweather



📷 KennysellsMiami on ig pic.twitter.com/qf09Dgcc4C