Λονδρέζος πυγμάχος έπεσε νεκρός στο επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 29 ετών

Ο Λονδρέζος πυγμάχος Sherif Lawal πέθανε σε ηλικία 29 ετών, αφού έπεσε νοκ άουτ στο επαγγελματικό του ντεμπούτο την Κυριακή.

Σοκαριμένος ο κόσμος της πυγμαχίας με τον θάνατο του 29χρονου μποξέρ Sherif Lawal στο επαγγελματικό του ντεμπούτο

Ο διαιτητής Lee Every ακύρωσε τον αγώνα στο «Harrow Leisure Centre» στον τέταρτο γύρο αφού ο Lawal έπεσε νοκ άουτ από τον Πορτογάλο αντίπαλο Malam Varela. Ο Lawal περιθάλπηκε από τους γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε δήλωση που δόθηκε στην εφημερίδα The Independent τη Δευτέρα (13/05), το British Boxing Board of Control δήλωσε: «Το British Boxing Board of Control στέλνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Sherifdeen Lawal μετά τον τραγικό θάνατό του μετά τον αγώνα πυγμαχίας του την Κυριακή 12 Μαΐου 2024. Οι σκέψεις όλων όσων ασχολούνται με την Πυγμαχία στη Μεγάλη Βρετανία είναι μαζί τους αυτή τη δύσκολη στιγμή».

🇬🇧 BRITISH BOXER SHERIF LAWAL DIES DURING DEBUT MATCH



Sherif Lawal, 29, died after collapsing during his first professional bout in London.



Immediate medical interventions failed, and he was pronounced dead on Sunday night.



The cause of death is undisclosed.



Both Warren… pic.twitter.com/oTS11KORjr