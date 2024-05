Καμπόσος μετά την ήττα από Λοματσένκο: «Στέκομαι ακόμη στα πόδια μου, δεν είμαι νεκρός» (vid)

Ο Γιώργος Καμπόσος Τζούνιορ ηττήθηκε από τον Λομαντσέκο με τα Μέσα της Αυστραλίας να κάνουν λόγο ότι το μέλλον της καριέρας του είναι στον αέρα.

Ο Γιώργος Καμπόσος επέστρεψε στα ρινγκ μετά τις ήττες από τον Ντέβιν Χάνεϊ στις 22 Ιουλίου του 2023 απέναντι στον Μάξι Χιουζ τον οποίο και νίκησε.

Ωστόσο, η μεγάλη μάχη ήταν αυτή με τον Βασίλι Λομαντσέκο στην RAC Arena της Πέρθης όπου τελικά ηττήθηκε με τεχνικό νοκ άουτ στον 11ο γύρο.

Αυτή, λοιπόν, ήταν η τέταρτη τρίτη του Καμπόσου στα τελευταία τέσσερα ματς - αυτές δηλαδή είναι κι όλες όσες έχει στην επαγγελματική του διαδρομή. Μάλιστα το ABC τονίζει ότι «ο καταστροφικός χαρακτήρας της ήττας εγείρει ερωτήματα για το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον 30χρονο».

Ο Ελληνοαυστραλός πρωταθλητής, μετά το άσχημο αποτέλεσμα δήλωσε:

«Είναι πραγματικός πρωταθλητής και του αξίζει αυτή η ζώνη. Τα έδωσα όλα, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω… Αυτός είναι ο τύπος μαχητή που είμαι εγώ. Είμαι πολεμιστής, στέκομαι ακόμη στα πόδια μου, δεν είμαι νεκρός».

Η στιγμή του νοκ άουτ του Καμπόσου:

