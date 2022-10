Καμπόσος-Χάνεϊ: Οι πατεράδες, η τέχνη του πολέμου και το «Τζορτζ δεν είσαι άντρας»

Τζορτζ Καμπόσος και Ντέβιν Χάνεϊ σ' ένα rematch που περιμένει ο κόσμος της πυγμαχίας! Στις μάχες επισπεύδονται άπαντες. Ακόμα κι οι πατεράδες. Όλα όσα έχουν γίνει πριν οι δύο πυγμάχοι ανέβουν στο ρινγκ της Rod Laver Arena.

Αύριο στην Rod Laver Arena της Μελβούρνης, ο Τζορτζ Καμπόσος θέλει να βάλει στη μέση του και πάλι τις ζώνες WBA (Super), WBC, IBF, WBO, απέναντι στον Ντέβιν Χάνεϊ, στο rematch του Ιουνίου εκεί όπου ο Αμερικανός ανάγκασε τον Ελληνοαυστραλό στην πρώτη ήττα της καριέρας του.

Η ένταση κι οι προκλήσεις δεν λείπουν. Όλα αυτά είναι μέσα στο... παιχνίδι. Πάντα. Στη ζύγιση και στη συνέντευξη Τύπου το κλίμα ήταν τεταμένο. Η πλευρά Χάνεϊ λέει... πολλά. Ο Καμπόσος, έχει επιλέξει το δρόμο της σιωπής. Όταν, δε, ο πατέρας του Χάνεϊ έφερε στο τραπέζι το βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου», ο Καμπόσος δεν απάντησε με λόγια, αλλά με μία χαρακτηριστική κίνηση: Πέταξε το βιβλίο κάτω.

«Η δουλειά έγινε». Μ' αυτές τις λέξεις ο Τζορτζ Καμπόσος έδειξε την ικανοποίησή του για το ήταν μέσα στο όριο των κιλών (60,8).

«Αυτή είναι μία δήλωση. Θα κάνουμε άλλη μία δήλωση στο ρινγκ αύριο». Ο Ελληνοαυστραλός, δεν θέλει να σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη.

Θα τα καταφέρει; Θα μάθουμε αύριο όταν και ολοκληρωθούν οι 12 γύροι και ακουστεί για τελευταία φορά το καμπανάκι.

«Η τέχνη του πολέμου, μωρό μου. απογοήτευση», είχε δηλώσει κάποια στιγμή ο Καμπόσος. Και πάνω σ' αυτό πάτησε η οικογένεια Χάνεϊ για να κάνει το δικό της... show.

«Ο Ντεβ μού ανέθεσε μια δουλειά σήμερα. Μου είπε να βγω έξω και να πάρω το βιβλίο "Η τέχνη του πολέμου"», είπε ο πατέρας του Ντέβιν, Μπιλ Χάνεϊ, ο οποίος συνέχισε διατηρώντας το κλίμα τεταμένο:

«Θέλουμε να είναι καλά προετοιμασμένος. Τι δικαιολογίες θα έχει στις 16 του μήνα; Δεν είναι μόνο να είσαι πρωταθλητής, αλλά παγκόσμιος πρωταθλητής. Αυτές οι ζώνες αντιπροσωπεύουν τον κόσμο. Η πυγμαχία μάς ενώνει όλους. Αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο ενθάρρυνα τον Ντέβιν να κάνει. Είναι ένα ατομικό άθλημα, αλλά θα μας έφερνε πολιτιστικά κοντά ως κόσμο. Το να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ένας τρόπος που δείχνει το πώς συμπεριφέρεσαι».

Από την πλευρά του, ο Ντέβιν Χάνεϊ, στο video για τον αγώνα - ρεβάνς με τον Καμπόσο έχει δηλώσει με απόλυτη σιγουριά για τον εαυτό του: «Αν παίξω με τον Καμπόσο 10 φορές θα τον κερδίσω και τις 10».

Ο Καμπόσος κοιτούσε ανεπηρεάστος - όπως έδειχνε - τον Χάνεϊ να του λέει:

«Δεν μπορείς να πιέσεις, δεν μπορείς.

Είσαι εντελώς χάλια στις γροθιές, δεν μπορείς να χτυπήσεις στην αντεπίθεση.

Δεν μπορείς να ασκήσεις πίεση.

Γιατί δεν πληρώνεις τον προπονητή σου;

Γιατί δεν πληρώνεις τον Πίτερ Καν;

Αυτό είναι μ@λ@κία.

Το κάρμα θα έρθει και θα σε βρει.

Νόμιζα πως ήσουν καλύτερος απ' αυτό. Νόμιζα πως είσαι άντρας και κρατάς το λόγο σου. Είναι μ@λ@κία αυτό που κάνεις.

Πλήρωσε τον προπονητή σου».

