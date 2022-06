Μπροστά σε περίπου 40.000 θερμούς οπαδούς του, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Ελληνες ομογενείς, ο Τζορτζ Καμπόσος δεν κατάφερε να νικήσει τον Χάνεϊ και γνώρισε την πρώτη ήττα στην καριέρα του.

Ο Τζορτζ Καμπόσος αγωνίστηκε στη Μarvel Arena της ελληνικής Μελβούρνης, μπροστά σε 40.000 οπαδούς του για να υπερασπιστεί τις ζώνες WBA, WBC, IBF & WBO, που είχε κερδίσει από τον Τεόφιμο Λόπεζ.

Ωστόσο, ο Ντέβιν Χάνεϊ κυριάρχησε, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη μέσα στην Αυστραλία.

Δύο από τους κριτές χάρισαν τον αγώνα με 116-112 στον Χάνεϊ, με τον τρίτο να δίνει το 118-110 στον Καμπόσο.

Ο Αμερικανός ανέβασε το αήττητο ρεκόρ του σε 28-0 ενώ ο ομογενής Ελληνοαυστραλός γνώρισε την πρώτη ήττα στην επαγγελματική του καριέρα.

O Xάνεϊ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια το αγώνα. Ο Καμπόσος του πέρασε την πρώτη μεγάλη γροθιά στο δεύτερο γύρο, αλλά ο αντίπαλός του ήταν πιο επιθετικός στον τρίτο γύρο και με μια σειρά από αριστερά χτυπήματα έδειξε ότι κυριαρχεί. Ο Καμπόσος είχε άλλο ένα δυνατό χτύπημα στον 6ο γύρο, αλλά το πρόσωπο του Ελληνοαυστραλού είχε αρχίσει να δείχνει ποιος θα είναι ο νικητής. Κι ο 7ος κι ο 8ος γύρος ήταν του Χάνεϊ, ενώ ο 9ος γύρος ήταν του Καμπόσου με το κοινό να αρχίσει να ελπίζει ότι στο τέλος θα πανηγυρίσει τη νίκη - κάτι που τελικά δεν συνέβη.

