Ούσικ-Τζόσουα: Ο Ουκρανός απόλυτος «βασιλιάς» στα βαρέα και πλέον θέλει μόνο τον Φιούρι αντίπαλό του (vids)

Ο Ολεκσάντρ Ούσικ νίκησε τον Αντονι Τζόσουα και στη ρεβάνς τους στην Τζέντα με ομόφωνη απόφαση, διατήρησε τις ζώνες του και πλέον δηλώνει πως τον μόνο που θέλει απέναντί του στο ρινγκ είναι ο Τάισον Φιούρι.

Μετά τη νίκη του επί του Άντονι Τζόσουα στο Λονδίνο στις 25/9 του 2021, ο Ολεκσάντρ Ούσικ επικράτησε του Βρετανού και στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από 12 γύρους και διεύρυνε το αήττητο ρεκόρ του σε 20-0. Από την άλλη, ο Τζόσουα ηττήθηκε για 3η φορά στην καριέρα του, οι δύο είναι από τον Ούσικ.

Η νίκη του Ουκρανού ήρθε ύστερα από απόφαση των δύο κριτών αφού ο ένας απ' αυτούς βρήκε τον Τζόσουα να επικρατεί. Κι αυτή η απόφαση φυσικά προκάλεσε εντύπωση (115-113, 116-112, 113-115).

Ετσι, ο Ούσικ διατήρησε και τις τρεις ζώνες του (WBA, WBO, IBF) στη μέση του και πλέον, έχοντας πάρει φόρα, στα 35 του ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου στην κατηγορία των βαρέων βαρών, θέλει να ανέβει στο ρινγκ με τον Τάισον Φιούρι!

«Είμαι βέβαιος πως θα θέλει να με αντιμετωπίσει. Εγώ το θέλω και αν δεν τον αντιμετωπίσω, δεν θέλω να παίξω κανέναν άλλο αγώνα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός ο οποίος πανηγύρισε συγκινημένος με τη σημαία της χώρας του θέλοντας να δείξει τη στήριξή του στους συμπατριώτες του που έχουν μείνει να πολεμήσουν κατά των Ρώσων.

Ο Τζόσουα υποκλίθηκε στον αντίπαλό του, χαρακτηρίζοντάς τον «φαινόμενο», ενώ φόρεσε πάνω του κι εκείνος την ουκρανική σημαία.

*Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα βαρέα βάρη Τον Φεβρουάριο του 2022 πολέμησε με τον ουκρανικό στρατό κατά των Ρώσων. Τον Αύγουστο του 2022 διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή. Κι ο κόσμος με κάθε δικαίωματα χαρακτηρίζει τον Ούσικ «πραγματικό πολεμιστή».

Η στιγμή που ακούγεται ότι ο Ούσικ είναι νικητής:

