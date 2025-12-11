Το Καμερούν σε κατάσταση... πανικού πριν τη σέντρα του Copa Africa, με δυο διαφορετικούς προπονητές και ισάριθμες αποστολές.

Χάος επικρατεί στo Καμερούν λίγες ημέρες πριν από το Copa Africa 2025, καθώς ο πρώην προπονητής Μαρκ Μπρις αγνοούσε τις αναφορές για την απόλυσή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση της δικής του αποστολής για το τουρνουά. Ο Βέλγος τεχνικός βρίσκεται σε σύγκρουση με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σαμουέλ Ετό, μιας και τόνιζε πως το συμβόλαιό του είναι με το Υπουργείο Αθλητισμού και έχει ισχύ έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Ωστόσο, η κυβέρνηση έκανε πίσω στις πιέσεις του θρυλικού φορ και αποφάσισε την απόλυση του Βέλγου. Ο τελευταίος πάντως είχε φροντίσει να δημοσιοποιήσει τη λίστα για το τουρνουά, η οποία... άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Αντίθετα, ο Νταβίντ Παγού αναμένεται να ανακοινωθεί ως επίσημος προπονητής και εμφανίζεται ήδη στη σελίδα της FIFA ως τεχνικός της εθνικής.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα παραμένει η τύχη του Αντρέ Ονάνα. Ο 29χρονος τερματοφύλακας, που αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στην Τραμπζονσπόρ, αποκλείστηκε από την τελική αποστολή του Παγού, αλλά βρισκόταν στη λίστα του Μπρις. Ο Ονάνα είχε αντιμετωπίσει πειθαρχικά προβλήματα στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, και έχει περιορισμένες συμμετοχές τα τελευταία χρόνια.

Στη λίστα του Μπρις περιλαμβάνονται επίσης οι Μπούμο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπαλέμπα (Μπράιτον), Μαξίμ Τσούπο-Μοτινγκ (πρώην Μπάγερν Μονάχου) και ο Βινσέντ Αμπουμπακάρ, δεύτερος σκόρερ στην ιστορίας του Καμερούν μετά τον Ετό. Τις επόμενες ώρες θα υπάρξει πάντως η επίσημη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Μαρόκο, μιας και ο Παγκού δέχεται πιέσεις για αλλαγές. Θυμίζουμε, πως ο Μουκουντί είναι εκτός λίστας για το Copa Africa.