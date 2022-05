Η Κέιτι Τέιλορ επικράτησε της Σεράνο, με πλειοψηφική απόφαση, στον αγώνα που έγραψε ιστορία στον κόσμο της πυγμαχίας στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης!

Στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης άλλαξε η ιστορία της πυγμαχίας, καθώς Κέιτι Τέιλορ και Αμάντα Σεράνο για πρώτη φορά στα χρονικά έδωσαν γυναικείο αγώνα σε main event μέσα στον «αθλητικό καθεδρικό ναό» στα 140 χρόνια ύπαρξής του!

Η Ιρλανδή ήταν αυτή που έλαμψε και διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στα ελαφρά κιλά, σ' έναν συγκλονιστικό αγώνα που κράτησε τους περίπου 20.000 θεατές με κομμένη την ανάσα ως τον τελευταίο γύρο. Από τους τρεις κριτές, οι δύο έδωσαν τη νίκη στην Τέιλορ με 97-93 και 96-93, ενώ ο τρίτος κριτής έδωσε τη νίκη στη Σεράνο με 96-94.

Πλέον, η Τέιλορ μετράει σε 21 επαγγελματικούς αγώνες 21 νίκες με 6 νοκ άουτ. Από την άλλη, η Σεράνο ηττήθηκε για πρώτη φορά ύστερα από 10 χρόνια! Σε 45 επαγγελματικές μάχες, έχει 42 νίκες με 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Η προηγούμενη ήττα της ήταν στις 27/4 του 2012 από την Σουηδή Φρίντα Βάλμπεργκ.

Katie Taylor beat Amanda Serrano by split decision in a Fight of the Year contender 🌟#TaylorSerrano | @autozone pic.twitter.com/WaWlUUCN8K — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 1, 2022

INCREDIBLE!



Ireland's Katie Taylor is the undisputed lightweight champion of the WORLD. 🌍#BBCBoxing #TaylorSerrano — BBC Sport (@BBCSport) May 1, 2022

Το τρομερό φινάλε

«Κοιτάξτε τι κάναμε μόλις»

Μετά το θρίαμβο της Τέιλορ και την απόλυτη επιτυχία που είχε ο αγώνας, ο Τύπος ήδη στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς, ο οποίος αναμένεται να έχει ως πιθανή έδρα το Croke Park του Δουβλίνου, από τη στιγμή που Ιρλανδή πήρε τους τίτλους WBA, WBC, IBF, WBO και The Ring σπίτι της.

«Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να το κάνουμε ξανά», είπε η 35χρονη με την όρεξή της να έχει ανοίξει για τα καλά μετά το αποτέλεσμα.

«Ήταν ένας απόλυτος πόλεμος 10 γύρων. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και έκανα το Madison Square Garden να ξεπουλήσει. Κοιτάξτε τι κάναμε μόλις.

Όταν σκέφτεσαι το Madison Square Garden, σκέφτεσαι τη μάχη του Μοχάμεντ Άλι Τζο Φρέιζερ, αλλά τώρα όλοι θα σκέφτονται την Κέιτι Τέιλορ εναντίον της Αμάντα Σεράνο».



«Από τους σπουδαιότερους αγώνες στην ιστορία του Garden»

Ο διοργανωτής Έντι Χερν, μετά τον αγώνα έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία του Garden.

Αποθέωση από τον MacGregor

McGregor has high praise for the champ after her massive victory 🙌 #TaylorSerrano pic.twitter.com/ee4LcR3Tpi — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 1, 2022

Photo Credits: Getty