Καμπόσος-Χάνι: Sold out μέσα σε 30 ώρες τα εισιτήρια κοντά στο ρινγκ!

Στις 5 Ιουνίου ο Τζορτζ Καμπόσος θα παίξει στη Μελβούρνη απέναντι στον Χάνι, με τους Ελληνες και τους Αυστραλούς να είναι έτοιμοι να γεμίσουν το Marvel Stadium των 50.000 θεατών!

Χαμός! Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει το τί επικρατεί για τα εισιτήρια του αγώνα του Τζορτζ Καμπόσου με τον Ντέβιν Χάνι!

«Η μεγαλύτερη πυγμαχική μάχη στην ιστορία της Αυστραλίας», όπως λένε στη χώρα των καγκουρό έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όλων. Πόσω δε των Ελλήνων που μένουν στη χώρα αλλά και των Αυστραλών.

Ο Ελληνοαυστραλός, με καταγωγή από την Σπάρτη, που κατέκτησε στα τέλη του Νοεμβρίου του 2021 τις ζώνες WBA, IBF, WBO και The Ring στην κατηγορία των ελαφρών κιλών, απέναντι στον Τεόφιμο Λόπεζ μέσα στο Hulu Theater του Madison Square Garden, είναι έτοιμος να παραμείνει στην κορυφή και στο Marvel Stadium των 50.000 θεατών, θα κυματίζουν οι σημαίες της Ελλάδας και της Αυστραλίας.

Ήδη, τα εισιτήρια για τις θέσεις κοντά στο ρινγκ έχουν εξαντληθεί μέσα στις 30 ώρες από την έναρξη της διάθεσής τους. Όμως και εκείνοι που θα είναι στις σουίτες έχουν εξασφαλίσει από τώρα την παρουσία τους.

Τα εισιτήρια για τη γενική είσοδο θα είναι διαθέσιμα από τις 22 Απριλίου κι οι διοργανωτές βλέποντας την τρελή ζήτηση που υπάρχει αποφάσισαν να προσθέσουν περισσότερες σειρές κοντά στο ρινγκ.

Η σχετική ενημέρωση από τον ίδιο τον Τζορτζ Καμπόσο:

Ringside tickets all sold out within 30 hours 🤯 All corporate suites sold out aswell. They have now added more rows, 10-13 ringside due to demand! General Admission out April 22nd!!! Biggest fight in Aus history 🇦🇺👊🏻 The roof on @marvelstadiumau is about to be blown off!!!