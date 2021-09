Πέταξαν ολυμπιονίκη πυγμάχο έξω από αεροπλάνο γιατί δεν φορούσε μάσκα.

Αναστάτωση σε πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Κολοράντο, προκλήθηκε εξαιτίας ενός αθλητή της πυγμαχίας.

Ο Αμίρ Καν, «αργυρός» ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ταξίδευε προς το Κολοράντο για ένα καμπ προετοιμασίας, όταν επικράτησε αναστάτωση εξαιτίας του στην διάρκεια της πτήσης των American Airlines.

Ο Καν αρνούνταν να συμμορφωθεί με τους κανόνες καθώς δεν φορούσε την μάσκα του, ενώ κρατούσε εν ώρα πτήσης ανοιχτό το κινητό του. Το αποτέλεσμα ήταν να καθηλωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος στο Twitter έκανε λόγο για ντροπιαστική συμπεριφορά της εταιρίας.

«Νιώθω αηδιασμένος που μου απαγόρευσαν την πτήση και δεν μπόρεσα να ταξιδέψω για την προετοιμασία μου. Με έβγαλαν με συνοδεία της αστυνομίας χωρίς λόγο. Να μου δείξουν στοιχεία αν έκανα κάτι παράνομο» ανέφερε σε μήνυμά του.

«Εκαναν παράπονο από το προσωπικό λέγοντας ότι ο συνεργάτης μου δεν φορούσε σωστά την μάσκα και σταμάτησαν το αεροπλάνο κατεβάζοντας κι εμένα κάτω. Μας πέταξαν έξω! Καθόμασταν στην πρώτη σειρά. Αηδιαστική και ασεβής η συμπεριφορά τους. Πρέπει να υπάρχει μια κάμερα που να έχει καταγράψει την αλήθεια» ανέφερε ο Καν.

Disgusted to be banned by @AmericanAir and @traveloneworld for not been able to fly to training camp, i got escorted by police off the plane for no reason. I would like to see evidence for any wrong doings! #AAteam #Notallterrorists pic.twitter.com/dL3UfFcYYl