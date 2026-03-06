Ένταση Τζόουνς με Σλούκα: Το άγριο βλέμμα του Αμερικανού!
Στα 59.3" πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κώστα Σλούκα, με τους διαιτητές να παρεμβαίνουν άμεσα και να τη σταματούν πριν δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ο Σλούκας κέρδισε φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πλησιάζει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και να τον πιάνει από το χέρι. Ο Σλούκας αντέδρασε άμεσα ζητώντας τον λόγο και οι δυο τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, φωνάζοντας ο ένας στον άλλον.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, με τους διαιτητές να χρεώνουν τόσο τον Τζόουνς όσο και τον Σλούκα με από μία τεχνική ποινή.
Tyrique Jones ile Kostas Sloukas arasında ipler gerildi! 👀— TrendBasket (@TrendBasket) March 6, 2026
(@john_papa7)
pic.twitter.com/gUG2XnUmJ1
