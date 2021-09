Holyfield-Belfort: Ο Τραμπ σχολιαστής «στην πιο σουρεαλιστική νύχτα της πυγμαχίας» (pics & vid)

Υστερα από 10 χρόνια ο Evander Holyfield επέστρεψε στα ρινγκ, για αγώνα επίδειξης με σχολιαστή τον Τραμπ, με τον Vitor Belfort να είναι... καταιγιστικός και να τον βγάζει νοκ άουτ στον πρώτο γύρο!

O θρυλικός Evander Holyfield επέστρεψε στα ρινγκ για πρώτη φορά μετά το 2011 για έναν αγώνα 8 γύρων (διάρκειας 2 λεπτών ο ένας), έχοντας απέναντί του τον Vitor Belfort.

Ο Βραζιλιάνος πρώην μαχητής του UFC δεν δυσκολεύτηκε και... διέλυσε τον 58χρονο με ΤΚΟ στον πρώτο γύρο, ύστερα από δύο νοκ ντάουν.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC September 12, 2021

Ο αγώνας επίδειξης, που έγινε στη Φλόριντα άφησε τον κόσμο δυσαρεστημένο, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το σχολίασαν αρνητικά, κάνοντας λόγο για μια «από τις πιο σουρεαλιστικές βραδιές στην ιστορία της πυγμαχίας».

Στα highlights της βραδιάς δεν ήταν άλλο από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα σχολιαστή.

Massive chants of "WE LOVE TRUMP" and "SPEECH" erupt at the Holyfield vs Belfort fight as President Trump MC's with @DonaldJTrumpJr



Watch. This is amazing. pic.twitter.com/hq2IsEcPGs — Danny De Urbina (@dannydeurbina) September 12, 2021