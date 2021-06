O Logan Paul δεν βγήκε νοκ άουτ από τον Floyd Mayweather! (vid)

Ο Youtuber άντεξε 8 γύρους στον αγώνα... ανέκδοτο με τον Floyd Mayweather.

Χωρίς νικητή έληξε ο αγώνας επίδειξης που πολλοί τον είχαν χαρακτηρίσει «ανέκδοτο», μεταξύ του Floyd Mayweather και του Logan Paul στο Μαϊάμι, με τον τελευταίο να αντέχει και στους 8 γύρους.

this is very funny but i think the fact that he genuinely walked out to the greatest showman to go fight The floyd mayweather is objectively funnier pic.twitter.com/eQedKkrnQp