Ο Ρονάλντο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν του καταλογίστηκε το γκολ με τη μπάλα να έχει περάσει τη γραμμή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Σερβία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, πέταξε το περιβραχιόνιο στο χορτάρι και σηκώθηκε κι έφυγε...

Το θέμα αυτό πήρε διαστάσεις ως προς τη συμπεριφορά του CR7, όμως, βγήκε και κάτι πολύ όμορφο και θετικό...

Ο υπάλληλος του σταδίου αφού το μάζεψε από τον αγωνιστικό χώρο και το έδωσε για δημοπράτηση. Στόχος όλων να συγκεντρωθεί ένα μεγάλο ποσό για να βοηθήσει στη σωτηρία ενός παιδιού έξι μηνών.

Ο μικρός (μόλις έξι μηνών) Γκαβρίλο Ντζούρτζεβιτς πάσχει από μυϊκή ατροφία της σπονδυλικής στήλης και απαιτούνται 2.5 εκατ. ευρώ για τη θεραπεία του.

Η δημοπρασία έκλεισε πλέον στις 64.000 ευρώ και θα προσφέρει πολύ σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια για τον μικρό που δίνει τη μάχη του...

Cristiano Ronaldo's captain's armband ended up raising €64,000 for six-month-old Gavrilo Djurdjevic from Serbia, who is suffering from spinal muscular atrophy pic.twitter.com/cA3gXTg5Mn

— ESPN FC (@ESPNFC) April 2, 2021