Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης της Ακτής Ελεφαντοστού με την Αιθιοπία, ο διαιτητής Τσαρλς Μπούλου κατέρρευσε στο γήπεδο. Οι γιατροί των δυο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για τις πρώτες βοήθειες και αμέσως ο Γακανέζος ρέφερι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, δεν υπάρχουν ακόμα νεότερα για την κατάσταση του, με τις ευχές όλων να έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Ο αγώνας δεν συνεχίστηκε αφού ο 4ος διαιτητής που θα αντικαθιστούσε τον Μπούλου ήταν από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Referee Just Passed Out, Hope He is okay

Ivory coast vs Ethiopia pic.twitter.com/aiFVZz4DMJ

— Goaldigger (@betplaceke) March 30, 2021