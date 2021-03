Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, επειδή απέδειξε στο γήπεδο ότι μπορεί ν' ανταπεξέλθει και το αξίζει κι όχι γιατί απλά είναι αυτός που είναι, όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας.

Όταν ρωτήθηκε για το νούμερο που θα έχει πλέον στη φανέλα του, απάντησε πως ουσιαστικά ξαναπήρε το «10», το οποίο είχε στην πλάτη του ο 21χρονος επιθετικός της Σοσιεδάδ, Αλεξάντερ Άισακ.

Ο τελευταίος, δεν θα μπορούσε ν' αρνηθεί στον 39χρονο σούπερ σταρ να πάρει τον αριθμό του, ωστόσο, του είπε: «Θέλω να μου το επιστρέψεις όμως όταν αποσυρθείς σε... 6-7 χρόνια»!

Zlatan was brought to tears when asked about leaving his sons to join up with the Swedish national team pic.twitter.com/bxSSjPQIQs

— ESPN FC (@ESPNFC) March 22, 2021