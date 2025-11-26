Νίκολιτς: «Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στο Αρτέμιο Φράνκι μίλησε για τα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει η ομάδα του κόντρα στη Φιορεντίνα και για τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να κάνει. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια διοργάνωση που αρέσει στη Φιορεντίνα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, γνωρίζω τον προπονητή τους από τη Ρωσία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερή της στιγμή, αλλά μπορεί να είναι μια ψευδή εικόνα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες όπως ο Τζέκο, ο Γκούντγιονσεν και άλλοι για να αντικαταστήσουν την πρώτη τους επιλογή στην επίθεση. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είχαμε το ματς με τον Αρη, έχουμε και το ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση και διάθεση για να παίξουμε σε αυτό το παραδοσιακό γήπεδο και να τιμήσουμε τους φιλάθλους μας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας στηρίξουν στις εξέδρες».

Για το αν οι απουσίες των ακραίων μεσοεπιθετικών τον κάνουν να σκέφτεται την επαναφορά του ρόμβου: «Έχουμε κάποιες ιδέες, έχετε δίκιο. Είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές να παίζω με δύο φορ. Αλλά έχουμε δύο επιθετικούς διαθέσιμους και πολλές αναμετρήσεις μπροστά. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πλάνα για τις αναμετρήσεις που έχουμε. Δεν θα μοιραστώ φυσικά το πλάνο για αύριο, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό rotation. Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες, τους χρειάζομαι όλους και πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι για να πάρουν την ευκαιρία. Η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι εύκολη. Η Φιορεντίνα έχει ποιότητα και η θέση της στη Serie A θα αλλάξει και ως το τέλος θα ανέβει ψηλότερα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί καλά και θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά σε ένα ένθερμο κοινό».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ στα όρια του τέλειου αύριο για να πάρει αποτέλεσμα στο Αρτέμιο Φράνκι: «Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα για να καλύψουμε και τους χαμένους βαθμούς με τη Σάμροκ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ ή στην Τουρκία για να καλύψουμε τους βαθμούς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Πρέπει να δείξουμε υπομονή, δυναμισμό, συγκέντρωση. Είναι μια αναμέτρηση σε μια σειρά αγώνων. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, ενέργεια και σωστή νοοτροπία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σε μια δύσκολη αναμέτρηση να αποδείξουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο».

Για το αν η ομάδα πιάνει αυτήν την περίοδο τα επίπεδα που θέλει ο ίδιος: «Η εμφάνιση με τον Άρη είναι κοντά στο μοντέλο που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτό βέβαια εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα ήμουν ευχαριστημένος να παίζουμε έτσι συνέχεια, αλλά δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό. Θα υπάρξουν προσαρμογές επειδή παίζουμε απέναντι στη Φιορεντίνα, αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις βασικές μας αρχές. Να είμαστε επιθετικοί, να παίζουμε κάθετα, αλλά να προσέχουμε και την αμυντική μας λειτουργία ιδικά όταν παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα της Serie A. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο η απόδοσή μας κινηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που είπα δεν έχει να κάνει με τη διάταξη αυτή καθ' αυτή, αλλά με την εικόνα που πρέπει να παρουσιάζουμε σε κάθε παιχνίδι».