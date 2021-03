Ο Ντεπάι ζήτησε από τον Μακρόν να του επιτραπεί να παίξει με την Ολλανδία (pic & vid)

Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Ο Ολλανδός επιθετικός της Λυών, ζήτησε από την γαλλική κυβέρνηση να του επιτραπεί να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της χώρας του, στις προκριματικές αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Η συγκεκριμένη ενέργειά του οφείλεται στο γεγονός ότι υγειονομικοί περιορισμοί που ισχύουν στη Γαλλία απαγορεύουν τα ταξίδια από κατοίκους σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι «Οράνιε» θα δώσουν τα δύο εκ των τριών παιχνιδιών τους στην Τουρκία και το Γιβραλτάρ, χώρες δηλαδή που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Στη μοναδική αναμέτρηση που μπορεί να αγωνιστεί ο Ντεπάι είναι αυτή με την Λετονία. Στη δημοσίευση του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο 27χρονος επιθετικός τόνισε πως αρκετοί παίκτες από το γαλλικό πρωτάθλημα έχουν κληθεί στην εθνική Γαλλίας, για τους αγώνες με το Καζακστάν και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χώρες που επίσης δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αγωνιστούν κανονικά.

Γι' αυτό και επισημαίνει τη διαφορά μεταχείρισης στην οποία υποβάλλεται και ζήτησε από τον Εμανουέλ Μακρόν να του ανάψει «πράσινο φως» για να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την εθνική του ομάδα.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL

— Memphis Depay (@Memphis) March 19, 2021