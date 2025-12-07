Η Λοριάν υπέταξε τη Λιόν (1-0) και «έσβησε» γρήγορα τα χαμόγελα από τα χείλη της, ενώ η Οσέρ πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο στην κούρσα της σωτηρίας (3-1 τη Μετς).

Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στη δράση του Europa League για το παιχνίδι απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η Λιόν επέστρεψε στα άσχημα αποτελέσματα εντός των συνόρων. Η τριάρα επί της Ναντ την προηγούμενη αγωνιστική αποδείχθηκε απλή παρένθεση και οι Λιονέ γονάτισαν στην έδρα της Λοριάν. Γνώρισαν την ήττα με 1-0 και έμειναν μακριά από την πρώτη τετράδα, πέντε βαθμούς μακριά από τη Λιλ. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Πάμπλο Παζίς στο 39', με την αποβολή του Μέιτλαντ-Νάιλς τρία λεπτά μετά να μη βοηθά τη Λιόν να πάρει κάτι από το ματς.

Νωρίτερα, σπουδαία νίκη πήρε η Οσέρ, που επικράτησε 3-1 της Μετς εντός έδρας. Σιναγιόκο, Ελ Αζουζί και Ντανουά πέτυχαν τα γκολ που έδωσαν σημαντική δόση οξυγόνου στην ομάδα της Βουργουνδίας, αφού την ανέβασαν στη 16η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από την «ασφαλή» Χάβρη.

Τα αποτελέσματα στη Ligue 1 (07/12)