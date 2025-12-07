Ligue 1: Επέστρεψε στα στραβοπατήματα η Λιόν, «ανάσα» η Οσέρ
Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στη δράση του Europa League για το παιχνίδι απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η Λιόν επέστρεψε στα άσχημα αποτελέσματα εντός των συνόρων. Η τριάρα επί της Ναντ την προηγούμενη αγωνιστική αποδείχθηκε απλή παρένθεση και οι Λιονέ γονάτισαν στην έδρα της Λοριάν. Γνώρισαν την ήττα με 1-0 και έμειναν μακριά από την πρώτη τετράδα, πέντε βαθμούς μακριά από τη Λιλ. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Πάμπλο Παζίς στο 39', με την αποβολή του Μέιτλαντ-Νάιλς τρία λεπτά μετά να μη βοηθά τη Λιόν να πάρει κάτι από το ματς.
Νωρίτερα, σπουδαία νίκη πήρε η Οσέρ, που επικράτησε 3-1 της Μετς εντός έδρας. Σιναγιόκο, Ελ Αζουζί και Ντανουά πέτυχαν τα γκολ που έδωσαν σημαντική δόση οξυγόνου στην ομάδα της Βουργουνδίας, αφού την ανέβασαν στη 16η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από την «ασφαλή» Χάβρη.
Τα αποτελέσματα στη Ligue 1 (07/12)
- Νις - Ανζέ 0-1
- Οσέρ - Μετς 3-1
- Χάβρη - Παρί 0-0
- Λοριάν - Λιόν 1-0
Η βαθμολογία της Ligue 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.