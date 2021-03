Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ουδέποτε είχε κλείσει την πόρτα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ήξερε ότι είναι ικανός να βοηθήσει, αλλά ήθελε ν' αναγκάσει τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και τον προπονητή του να τον πάρουν τηλέφωνο.

Εκείνος το μοναδικό που έκανε ήταν ν' αποδίδει τρομερά στο γήπεδο με τη φανέλα της Μίλαν.

Και τελικά η κλήση ήρθε για τα προσεχή ματς των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022, απέναντι σε Γεωργία (25/3), Κόσοβο (28/3) και το φιλικό με την Εσθονία (31/3).

Οι τελευταίες του συμμετοχές με την εθνική ομάδα είχαν καταγραφεί στο Euro του 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας!

