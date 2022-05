Η Λίβερπουλ μπορεί να έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο όπως αποδεικνύεται η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε σχεδόν καθόλου να πλαισιωθεί στην κορυφή φέτος.

Η Μάντσεστερ Σίτι χάρη στη νίκη της κόντρα στην Άστον Βίλα στέφθηκε πρωταθλήτρια για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια και αμέσως μετά τη λήξη του ματς οι φίλοι των «Πολιτών» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν. Σε ένα φινάλε που θα μείνει στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε τον στόχο της.

Από την άλλη η Λίβερπουλ, όσο κι αν πάλεψε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και παρά τη νίκη της με 3-1 επί της Γουλβς, έμεινε στην δεύτερη θέση. Μπορεί οι τελευταίες εβδομάδες στο αγγλικό πρωτάθλημα να ήταν δραματικές, ωστόσο όπως αποδεικνύεται, οι «Reds» δεν μπόρεσαν σχεδόν καθόλου να πλαισιωθούν στην κορυφή φέτος.

Συγκεκριμένα το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ πέρασε συνολικά μόλις 11 ημέρες στην κορυφή, την ίδια στιγμή που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κατέλαβε την έκτη θέση κατάφερε να μείνει περισσότερες ημέρες στην κορυφή της Premier League. Ακόμα και η Τότεναμ μπόρεσε να απολαύσει περισσότερες ημέρες στην πρώτη θέση της κατάταξης από τους «Reds».

Η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, όπως ήταν αναμενόμενο, πέρασε τις περισσότερες ημέρες στην κορυφή με την Τσέλσι να ακολουθεί στον σχετικό πίνακα.

Overall, Liverpool ended just 11 days top of the Premier League table in 2021-22, and just two of those were from October 2 onwards.



They actually spent fewer days top of the Premier League table this season than Man Utd (14) and Spurs (13). #LFChttps://t.co/l8X22Puz7K pic.twitter.com/vmWRXSyDsw