Μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων συνέλεξαν 100.000 περίπου αλουμινένια κουτιά, που μετατράπηκαν στα μετάλλια που θα απονεμηθούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Το 22ο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τους αγώνες υδατοσφαίρισης και η World Aquatics αποκάλυψε τα μετάλλια του πρωταθλήματος.

Αυτά είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα αλουμινένια κουτιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Από τα σκουπίδια στον θησαυρό».

Τα μετάλλια που θα απονεμηθούν, ζυγίζουν περίπου 150 γραμμάρια το καθένα και κατασκευάστηκαν από περίπου 100.000 επεξεργασμένα κονσερβοκούτια.

Αυτά συλλέχθηκαν από μαθητές πέντε νηπιαγωγείων, οκτώ δημοτικών σχολεία και τριών γυμνασίων, που συμμετέχουν στο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης στη Σιγκαπούρη.

From can to champion. ♻️

We’re proud to reveal the medals for the World Aquatics Championships – Singapore 2025! 🥇🥈🥉



Made from recycled aluminium cans, these medals are more than just symbols of victory - they’re a celebration of sustainability and sport. 🌍… pic.twitter.com/qlZ5W8krsN