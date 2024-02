Ο Τόμας Βερνού «σκότωσε» την Ουγγαρία, η Γαλλία στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος

Ο Τόμας Βερνού «εκτέλεσε» την πρωταθλήτρια κόσμου Ουγγαρία, η Γαλλία επικράτησε με 11-10 για την πρώτη ιστορική της πρόκριση σε ημιτελικά παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Θοδωρής Βλάχος μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γαλλίας με 13-12 στη φάση των ομίλων είχε δηλώσει: «Οι Γάλλοι είναι έτοιμοι να κάνουν κάποια ζημιά, δεν θέλαμε να είμαστε εμείς».

Και να που ο ομοσπονδιακός τεχνικός δικαιώθηκε για τα παραπάνω λόγια του. Η Γαλλία νίκησε την πρωταθλήτρια κόσμου Ουγγαρία με 11-10 και για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε ημιτελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η Γαλλία μετρούσε μόλις πέντε συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα πριν ταξιδέψει στην Ντόχα. Η 6η θέση πέρυσι στη Φουκουόκα ήταν η κορυφαία της στιγμή, ενώ υπήρχε και μια 8η θέση το 1986.

Ομως η δουλειά των τελευταίων ετών και με τον Κροάτη τεχνικό της Γιουγκ Ντουμπρόβνικ, Βιάτσεσλαβ Κόμπετσακ στο πλευρό του Φλοριάν Μπρουζό, αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Ο Τόμας Βερνού νίκησε μόνος του την Ουγγαρία. Οι Γάλλοι επιχείρησαν 26 σουτ, ο 22χρονος πήρε τα 11 για να πετύχει πέντε γκολ σε μια μεγάλη ανατροπή.

Οι Ούγγροι προηγήθηκαν 7-3 στο ημίχρονο και 8-4, στις αρχές του 3ου οκτάλεπτου. Μετά άρχισε το ρεσιτάλ από τον Τόμας Βερνού, μαζί με τον Μποντέγκας μείωσαν σε 8-6 πριν από το 4ο οκτάλεπτο.

Εκεί ο Μάριον Βερνού μείωσε σε 9-8 (4:55) και ο Τόμας Βερνού με δύο γκολ στα ίσα έφερε μπροστά τη Γαλλία με 10-9 (2:48).

Ο Ανγκιαλ ισοφάρισε 11-11 στον παραπάνω (2:05), όμως ο Τόμας Βερνού με γκολ τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αποκαθήλωσε τους Μαγυάρους.

Η Κροατία με τρία αναπάντητα γκολ στο 4ο οκτάλεπτο προηγήθηκε της Σερβίας με 15-12 και έφθασε στο 15-13, για την στην επιστροφή της στα ημιτελικά.

Τέλος, ο Φελίπε Περόνε με 5/6 σουτ και ο Αλβάρο Γρανάδος με 4/6 οδήγησαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία στη νίκη επί του Μαυροβούνιου με 15-12.

