Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μλάντοστ με 13-9 στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Champions League. Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης...

Μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά το ματς, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στη Μλάντοστ με σκορ 13-9. Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν με νίκη τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία στο φετινό Champions League, με τον Γκέργκο Ζάλανκι να είναι πρωταγωνιστής.

Ο Ούγγρος πολίστας με έξι γκολ στο ενεργητικό του βοήθησε την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς να βρει λύσεις στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, όταν οι Κροάτες είχαν πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Με σουτ από την περιφέρεια, ο έμπειρος παίκτης των «ερυθρόλευκων» έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα του για να έρθει η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη και η τρίτη συνεχόμενη στη σεζόν.

Δείτε τα στιγμιότυπα της ευρωπαϊκής νίκης του Ολυμπιακού

