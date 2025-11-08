Ο ΝΟ Πατρών το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο γυναικών

Δημήτρης Ντζάνης
Ο ΝΟ Πατρών το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο γυναικών

bet365

O NO Πατρών νικώντας το Ρέθυμνο με 16-12 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Ο ΝΟ Πατρών επικράτησε εντός έδρας του ΝΟ Ρεθύμνου με 16-11 και πήρε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών.

Η ομάδα της Πάτρας έχοντας για πρωταγωνίστριες τις Ντανιέλα Κροτό και την Γιοβάνα Ράντονιτς, που σημείωσαν από πέντε γκολ, πανηγύρισε την πρώτη παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στις 26 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τον Άλιμο, για μια θέση στο Final 4.

Tα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 2-2, 7-5.

Δείτε Επίσης

Eθνικός: Ασταμάτητος και στο Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο γυναικών
Ασταμάτητος ο Eθνικός και στο Κύπελλο

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

 

Το πανόραμα του Κυπέλλου

A' Φάση
5 Νοεμβρίου

  • ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 25-12
  • Πανιώνιος-Εθνικός 9-11
  • ΓΣ Ηλιούπολης- Χανιά 8-9

8 Νοεμβρίου 2025

  • ΝΟ Πατρών - ΝΟ Ρεθύμνου 16-11

Προημιτελικοί 26 Νοεμβρίου 2025

  • ΝΟΠ - Άλιμος (9)
  • Βουλιαγμένη - Εθνικός Π. (10)
  • Χανιά - ΠΑΟΚ (11)
  • Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)

Final 4 (3-4 Απριλίου 2026)

Ημιτελικοί

  • Νικητής 9 - Νικητής 10
  • Νικητής 11 - Νικητής 12

@Photo credits: INTIME, Ανδρέας Αλεξόπουλος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΟ Τελευταία Νέα