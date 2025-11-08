Ο ΝΟ Πατρών το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο γυναικών
Ο ΝΟ Πατρών επικράτησε εντός έδρας του ΝΟ Ρεθύμνου με 16-11 και πήρε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών.
Η ομάδα της Πάτρας έχοντας για πρωταγωνίστριες τις Ντανιέλα Κροτό και την Γιοβάνα Ράντονιτς, που σημείωσαν από πέντε γκολ, πανηγύρισε την πρώτη παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης και στις 26 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τον Άλιμο, για μια θέση στο Final 4.
Tα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 2-2, 7-5.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Το πανόραμα του Κυπέλλου
A' Φάση
5 Νοεμβρίου
- ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 25-12
- Πανιώνιος-Εθνικός 9-11
- ΓΣ Ηλιούπολης- Χανιά 8-9
8 Νοεμβρίου 2025
- ΝΟ Πατρών - ΝΟ Ρεθύμνου 16-11
Προημιτελικοί 26 Νοεμβρίου 2025
- ΝΟΠ - Άλιμος (9)
- Βουλιαγμένη - Εθνικός Π. (10)
- Χανιά - ΠΑΟΚ (11)
- Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)
Final 4 (3-4 Απριλίου 2026)
Ημιτελικοί
- Νικητής 9 - Νικητής 10
- Νικητής 11 - Νικητής 12
