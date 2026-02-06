Εθνική Ελλάδος πόλο: Στο εστιατόριο του Πίτερς οι χάλκινοι μεταλλιούχοι!
Η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό.
Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία στη Σερβία, αφού αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του στη διοργάνωση.
Μετά την επιστροφή τους στη χώρα μας όπου τους υποδέχθηκαν ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτά, οι διεθνείς παίκτες αποφάσισαν να γιορτάσουν την ιστορική τους επίτευξη, με δείπνο στο εστιατόριο του αθλητή του Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς.
Δείτε ΕπίσηςΓια την αντίδραση ο Ολυμπιακός, χαστούκι και πισωγύρισμα ο Παναθηναϊκός | Gazz Floor LIVE by Novibet
Από την πλευρά του το «twenty five restaurant», αποθέωσε τους αθλητές της «γαλανόλευκης» με ανάρτησή του στο Instagram.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση:
«Μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές
Η χάλκινη ομάδα πόλο των ανδρών δείπνησε στο TWENTYFIVE!
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.