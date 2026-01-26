Η Ουγγαρία πήρε το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κόντρα στην Ισπανία. Νίκη για τη Γαλλία στον όμιλο της Εθνικής ομάδας..

Στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ξεχώριζε το ματς ανάμεσα σε Ουγγαρία και Ισπανία. Εκεί, οι Μαγυάρες επικράτησαν με 9-7 και έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρωτιά στον όμιλο.

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά ανταγωνιστική, με την Ισπανία να έχει το προβάδισμα στο ημίχρονο (4-5). Το προβάδισμα του ενός γκολ διατηρήθηκε από την ομάδα της Ιβηρικής και αυξήθηκε στη συνέχεια (5-7).

Ωστόσο, ένα τέταρτο μαγικό οκτάλεπτο από την Ουγγαρία έφερε την ανατροπή για το τελικό 9-7 στο ματς.

Λίγο νωρίτερα, η Γαλλία επικράτησε της Γερμανίας με 13-11 στο ματς που βρίσκεται στον όμιλο της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών. Η Γαλλία ανέβηκε στην 2η θέση και μοιάζει η ομάδα που θα παίξει απέναντι στην Ελλάδα για την πρωτιά στον όμιλο.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα - Σλοβακία 24-7

Γαλλία - Γερμανία 13-11

Η βαθμολογία στον όμιλο

Ελλάδα 3 (24-7) Γαλλία 3 (13-11) Γερμανία 0 (11-13) Σλοβακία 0 (7-24)

Η επόμενη αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου