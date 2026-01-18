Η Ισπανία νίκησε και περιμένει το ντέρμπι της Σερβίας με την Ουγγαρία

H πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 14-8 και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι Σερβία-Ουγγαρία για να δει τι θα χρειάζεται για την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Ισπανία με βάση την αμυντική της λειτουργία νίκησε τη Γαλλία με 14-8, σημείωσε τη 2η αναγκαία νίκη στον Ε' Όμιλο της β' φάσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο του Βελιγραδίου και περιμένει το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας ανάμεσα στους Σέρβους και τους Ούγγρους. το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:30) στην Belgrade Arena.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης κουβαλούν την ήττα από τη Σερβία με 12-11 στην πρώτη φάση των ομίλων, ενώ την Τρίτη (20/1) θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στην προσπάθειά τους να πάρουν μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 2-3, 3-5, 2-4.

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Όφνερ, Μπρασέ, Μπαρνά, Μπουέ 3, Ντραέ, Τόμας Βερνού 2, Βιτράν, Γκουερίν, Μαριόν-Βερνού 1, Κανόβας 1, Καρπεντρά, Φοντανί, Μας, Σοτόν 1.

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ, Γρανάδος 2, Σαναούια 2, Ντε Τόρο 2, Λαρούμπε 2, Ντάουρα Γκόμεθ 1, Καμπάνας 2, Ταούλ 1, Βαλέρα, Μπιέλ, Μπούστος 2, Λόριο, Ασένσιο.

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο - Βαθμολογία

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

19:00 Μαυροβούνιο - Ολλανδία

21:15 Ουγγαρία - Σερβία

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

16:30 Ολλανδία - Γαλλία

19:00 Ισπανία - Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία

1.Ισπανία 9 (53-33)

2.Ουγγαρία 9 (44-28)

3.Σερβία 8 (39-34)

4.Μαυροβούνιο 3 (29-39)

5.Ολλανδία 1 (31-43)

6.Γαλλία 0 (37-56)



