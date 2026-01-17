Η Κροατία επικράτησε της Ρουμανία στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στον ΣΤ' Όμιλο...

Μετά την επικράτηση της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, η Κροατία με την Ρουμανία έκλεισαν το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ΣΤ' Ομίλου για τη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Οι Κροάτες επικράτησαν με 17-9 των Ρουμάνων, χωρίς ν' αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ματς.

Με τη νίκη αυτή το σύνολο του Ίβιτσα Τούτσακ έμεινε σε απόσταση μίας νίκης από Ιταλία και Ελλάδα, φτάνοντας τους 6 βαθμούς. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι πρωταθλητές Ευρώπης τους 2022 έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο οκτάλεπτο, όταν βρέθηκαν με τέσσερα γκολ διαφορά (5-1).

Η Ρουμανία προσπάθησε να βρει αντίδραση, ωστόσο η μείωση της διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου δεν κράτησε πολύ (6-3). Οι Κροάτες στα οκτάλεπτα του δεύτερου μέρους ανέβασαν κατά πέντε τέρματα τη διαφορά για να διαμορφώσουν το τελικό 17-9.

Τα αποτελέσματα του ΣΤ' Ομίλου

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

Η βαθμολογία

Ιταλία 9 (55-28) Ελλάδα 9 (51-27) Κροατία 6 (45-27) Ρουμανία 3 (35-56) Τουρκία 0 (35-59) Γεωργία 0 (27-54)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου