Η Ιταλία στο τέλος έφθασε σε μια αγχώδη νίκη επί της Γεωργίας με 16-14, στο εναρκτήριο παιχνίδι του Στ' Ομίλου στη β' φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Ιταλία άνοιξε με δύσκολη νίκη επί της Γεωργίας με 16-14 την προσπάθειά της στη β' φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου. Στον αγώνα που άνοιξε τον Στ' Όμιλο, όπου μετέχει και η Ελλάδα, η Ιταλία με ένα ξέσπασμα από το τέλος του 2ου οκταλέπτου, πήρε διαφορά πέντε γκολ, δείχνοντας να καθαρίζει τη νίκη, όμως στο τέλος χρειάστηκε δύο γκολ από τον Λορέντζο Κοντένι για την «κλειδώσει».

H Γεωργία, που προπονεί ο Σάκης Κεχαγιάς, για 12 αγωνιστικά λεπτά ήταν πέρα για πέρα ανταγωνιστική απέναντι στην Ιταλία, με το σκορ να είναι 6-6, στα 2:15 πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Εκεί ένα σερί 3-0 για την Ιταλία, για το 9-6 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου, άλλαξε την εικόνα του αγώνα, οι «Σετεμπέλο» αύξησαν τη διαφορά στο 14-9 (1:32 πριν από τέλος της 3ης περιόδου), δείχνοντας να εξασφαλίζουν τη νίκη.

Όμως οι Γεωργιανοί κράτησαν τους Ιταλούς χωρίς γκολ για οκτώ περίπου αγωνιστικά λεπτά και με δικό τους σερί 3-0, μείωσαν σε 14-12, 3:46 πριν από το τέλος. Αλλά ο Μπρούνι με δύο γκολ έκανε το 15-12 (3:17) και 16-13 (1:08) για την Ιταλία, διώχνοντας κάθε υπόνοια έκπληξης, με τον Πγιέσιβατς να σκοράρει για το 16-14 (00:50), που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-6, 4-6, 4-2.

Γεωργία (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι 2 , Νταντβάνι 3, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε 1, Βάσιτς 2, Αντεΐσβλίλι, Σάριτς, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς 1, Πγιέσιβατς 3, Τσβετάτζε, Βλάχοβιτς 1, Τσικοβάνι.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Αλεζιάνι 1, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 1, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 3, Μπρούνι 5, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι 1, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.

Το πανόραμα του Στ' Ομίλου

Στ' Όμιλος

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

2η αγωνιστική

Δευτέρα 19/1

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Ελλάδα - Ιταλία

21:30 Κροατία - Τουρκία

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ιταλία-Κροατία

21:30 Ρουμανία-Ελλάδα

Η βαθμολογία