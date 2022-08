Η Ολλανδία κυριάρχησε της Ουγγαρίας με 13-4 και πλέον η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών έχει την τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Σπλιτ.

Η Ολλανδία μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον ντέρμπι με την Ουγγαρία, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση επικράτησαν με 13-4 ξεκαθαρίζοντας από τη 2η μόλις αγωνιστική το τοπίο στην κορυφή του Α' ομίλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ, όπου μετέχει και η εθνική ομάδα.

Η Ουγγαρία μετά την ήττα και από την Ελλάδα στην πρεμιέρα, τέθηκε εκτός μάχης στη διεκδίκηση μιας από τις δύο πρώτες θέσεις.

Πλέον η Ολλανδία και η Ελλάδα την Τρίτη (30/8, 21:30) θα παίξουν για την 1η θέση στον όμιλο.



Όμως ακόμα και με ήττα η εθνική ομάδα από τη 2η θέση του ομίλου, θα έχει πετύχει έναν πρώτο βασικό στόχο, αποφεύγει στα προημιτελικά με μια από τις Ισπανία και Ιταλία.



Αν η Ελλάδα πάρει τελικά τη 2η θέση, κατά πάσα πιθανότητα στον προημιτελικό της Δευτέρας (5/9) θα παίξει με την 3η του Β' Ομίλου, με το Ισραήλ του Δημήτρη Μαυρωτά να έχει το προβάδισμα για να παραμείνει εκεί.



Αν η Ελλάδα νικήσει την Ολλανδία, ως 1η του Α' Ομίλου θα παίξει με την 4η του Β' Ομίλου, που από ό,τι φαίνεται θα είναι η Γαλλία. Όπως και να έχει και στις δύο περιπτώσεις η εθνική ομάδα θα είναι το φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Ολλανδία προηγήθηκε της Ουγγαρίας με 5-1 στο 10ο λεπτό και μετά το 6-3 (2:20, β' οκταλέπτου) έτρεξε ένα σερί 6-0 εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 12-3, έξι λεπτά πριν από το τέλος.



Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-2, 4-0, 3-1.

Ολλανδία (Δουδέσης): Σλίκινγκ 3, Φαν ντερ Σλοτ 1, Κένινγκ 1, Φαν ντε Κρατς 3, Ρόγκε 1, Χούστρα 3, Μουλχούιζεν 1.

Ουγγαρία (Ατίλα): Βάλι 1, Γκουρισάτι 1, Μάχιου 1, Γκάρντα 1.



Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(2η αγωνιστική)

1.Ολλανδία 6 (35-10)

2.Ελλάδα 6 (33-11)

3.Κροατία 3 (21-30)

4.Γερμανία 3 (23-25)

----------------------------

5.Ουγγαρία 0 (12-22)

6.Ρουμανία 0 (13-39)

Το πρόγραμμα του Α’ Ομίλου

Σάββατο 27 Αυγούστου

Γερμανία-Ρουμανία 15-10

Κροατία-Ολλανδία 6-22

Ουγγαρία-Ελλάδα 8-9

Κυριακή 28 Αυγούστου

Ρουμανία-Ελλάδα 3-24

Γερμανία-Κροατία 8-15

Ολλανδία-Ουγγαρία 13-4

