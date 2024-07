Αλεξία Καμμένου: «Τα καλύτερα γενέθλιά μου»

Η ΕΟΕ ετοίμασε μια έκληξη στην Αλεξία Καμμένου στο Ολυμπιακό Χωριό για τα 55ά γενέθλιά της, γενέθλια έχει και η Μαρία Σάκκαρη, που συμπλήρωσε το 29ο έτος της ηλικίας της.

Η Αλεξία Καμμένου και η Μαρία Σάκκαρη γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη, τα γενέθλιά τους στο Παρίσι, παραμονή της Τελετής Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η τεχνικός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών έγινε 55 ετών και την περίμενε μια έκπληξη στο Ολυμπιακό Χωριό.

Ο Αρχηγός Αποστολής Πέτρος Συναδινός μαζί με τα μέλη του αρχηγείου ετοίμασαν μία τούρτα και μία ανθοδέσμη και τα παρέδωσαν στην Αλεξία Καμμένου την ώρα που γευμάτιζε με τις αθλήτριες της εθνικής ομάδας. Μαζί ήταν και ο Υπαρχηγός Αποστολής Ιάκωβος Φιλιππούσης και τα μέλη της ΕΟΕ Νίκος Ιατρού και Νίκος Ξυλούρης.

Η Αλεξία Καμμένου αφού ευχαρίστησε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την έκπληξη, τόνισε με μεγάλη χαρά «είναι τα καλύτερα γενέθλιά μου».

Η Μαρία Σάκκαρη με τη σειρά της συμπληρώνει το 29ο έτος της ηλικία της.

🎉🎂 Happy Birthday, Maria Sakkari! 🎈🥳 Today we celebrate the incredible journey of Greece's all-time top tennis player as she turns 29!



🏆 Recent champion at WTA 1000 Guadalajara (2023)

🏆 WTA 250 winner in Rabat (2019)

📈 Achieved a career-high WTA ranking of No. 3

🎾… pic.twitter.com/EOzXhJS8W1