Πανιώνιος και Παλαιό Φάληρο πήραν τις νίκες κόντρα σε Εθνικό και Χίο αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη Waterpolo League Ανδρών...

Νίκες για Πανιώνιο και Παλαιό Φάληρο περιείχε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Watepolo League στον Α' όμιλο. Οι «κυανέρυθροι» πέρασαν από τον Πειραιά, επικρατώντας του Εθνικού, ενώ η ομάδα του Φαλήρου πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Στο ματς που έλαβε χώρα στη Χίο, το Παλαιό Φάληρο επικράτησε της ομώνυμης ομάδας με 14-9 πανηγυρίζοντας το πρώτο «τρίποντο» στη σεζόν. Ένας αγώνας αρκετά ανταγωνιστικός στο πρώτο του μισό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Βέβαια, η συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους οι οποίοι με επιθετικό ντεμαράζ άνοιξαν τη διαφορά στο σκορ για να φτάσουν στο «διπλό».

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-2, 2-4, 3-5

Στο άλλο ματς που διεξήχθη παράλληλα, ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από το Παπαστράτειο κολυμβητήριο νικώντας με 20-14 τον Εθνικό. Οι «κυανέρυθροι» πήρε τη δεύτερη νίκη σε τρία ματς, υποχρεώνοντας τους Πειραιώτες στην πρώτη τους ήττα στη σεζόν. Σε πολύ καλή ημέρα επιθετικά ήταν ο Αλέξανδρος Γούνας, ο οποίος βρήκε επτά φορές τ' αντίπαλα δίχτυα.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 2-5, 1-6, 6-4

