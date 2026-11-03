Στη Βουδαπέστη διεξήχθη η κλήρωση των προκριματικών στο World Cup ανδρών και γυναικών, για τις δύο τελικές φάσεις που θα φιλοξενηθούν στα τέλη του Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ.

Στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτη (3/11) η κλήρωση των ομίλων για την προκριματική φάση του World Cup υδατοσφαίρισης του 2027, και οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών έμαθαν τους ομίλους τους στην προκριματική φάση και στη Division 1.

Οι τελικές φάσεις θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, το διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027 και οι νικήτριες τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες θα πάρουν παράλληλα τα πρώτα εισιτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η Ελλάδα ως διοργανώτρια χώρα, προκρίνεται αυτόματα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Η κλήρωση στις γυναίκες

DIVISION 2 (Κοΐμπρα, Πορτογαλία, 7-13/12/2026)

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Πορτογαλία, Κροατία, Γαλλία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Κίνα, Γερμανία, Νότια Αφρική

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ισραήλ, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιαπωνία, Τουρκία, Σερβία, Νέα Ζηλανδία.

Για την Αθήνα θα προκριθούν οι δυο πρώτες ομάδες που παράλληλα θα ανέβουν στη Division 1.

DIVISION 1 (Κοΐμπρα, Πορτογαλία, 14-19/12/2026)

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Αυστραλία, Ουγγαρία, ΗΠΑ, Ολλανδία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ισπανία, Ρωσία, Ελλάδα, Ιταλία.

Την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν: Αυστραλία-Ολλανδία, Ουγγαρία-ΗΠΑ, Ρωσία-Ελλάδα, Ισπανία-Ιταλία.

Οι πέντε πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στην Αθήνα, ενώ την πρόκριση θα λάβει και η ομάδα που θα καταλάβει την έκτη θέση, εφόσον η Ελλάδα τερματίσει εντός της πρώτης πεντάδας.

Η κλήρωση στους άνδρες

DIVISION 1 (Κωνσταντινούπολη, 11-16/1/2027)

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Ελλάδα, ΗΠΑ

ΗΠΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ισπανία.

Τα ματς της πρεμιέρας: Ιταλία-ΗΠΑ, Σερβία-Ελλάδα, Ουγγαρία-Ισπανία, Κροατία-Μαυροβούνιο.

Όπως και στο τουρνουά των γυναικών, οι πέντε κορυφαίες ομάδες μετά την εξαήμερη διοργάνωση θα προκριθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου – εκτός άν η Ελλάδα τερματίσει εντός της πρώτης πεντάδας, οπότε θα προκριθεί για την Αθήνα και η έκτη ομάδα.

DIVISION 2 (Κωνσταντινούπολη, 18-24/1/2027)

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Αυστραλία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Γεωργία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Καναδάς, Ουκρανία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ρουμανία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Βραζιλία, Κίνα, Τουρκία, Μάλτα, Αργεντινή

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Πολωνία.

Θα προκριθούν για την τελική φάση στην Αθήνα οι δυο πρώτες ομάδες που παράλληλα θα ανέβουν στη Division 1.