Ουγγαρία - Ελλάδα 16-13: Ήττα και 10η θέση στο Παγκόσμιο Κ16
Με ήττα ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης παίδων την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Λαμπάτου κατέλαβε τη 10η θέση, μετά την ήττα με 16-13 από την Ουγγαρία στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 9-10.
Οι Μαγυάροι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν 3-0, 3:24 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου. Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Ουγγαρία διατηρούσε σταθερά προβάδισμα 2-3 τερμάτων.
Στα μέσα της τρίτης περιόδου, οι Μαγυάροι ανέβασαν τη διαφορά στο +4 (9-5), ενώ 1:13 πριν από τη λήξη του οκταλέπτου έφτασαν στο +5 (13-8), βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της «γαλανόλευκης» για ανατροπή.
Η εθνική παίδων ολοκλήρωσε έτσι τη διοργάνωση στη 10η θέση, έχοντας ως καλύτερη στιγμή τη νίκη με 12-8 επί της Ουγγαρίας στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου.
Τα εξάλεπτα: 5-2, 2-2, 6-4, 3-5.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.