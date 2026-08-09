Η Εθνική παίδων ηττήθηκε 16-13 από την Ουγγαρία στον αγώνα για τις θέσεις 9-10 και ολοκλήρωσε στη 10η θέση την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κ16.

Με ήττα ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης παίδων την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Λαμπάτου κατέλαβε τη 10η θέση, μετά την ήττα με 16-13 από την Ουγγαρία στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 9-10.

Οι Μαγυάροι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν 3-0, 3:24 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου. Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Ουγγαρία διατηρούσε σταθερά προβάδισμα 2-3 τερμάτων.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, οι Μαγυάροι ανέβασαν τη διαφορά στο +4 (9-5), ενώ 1:13 πριν από τη λήξη του οκταλέπτου έφτασαν στο +5 (13-8), βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της «γαλανόλευκης» για ανατροπή.

Η εθνική παίδων ολοκλήρωσε έτσι τη διοργάνωση στη 10η θέση, έχοντας ως καλύτερη στιγμή τη νίκη με 12-8 επί της Ουγγαρίας στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου.

Τα εξάλεπτα: 5-2, 2-2, 6-4, 3-5.