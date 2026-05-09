O Καλογερόπουλος με τη Μαρσέιγ στους τελικούς του Euro Cup
Με τον Στάθη Καλογερόπουλο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαρσέιγ πανηγυρίζει την πρόκρισή της στους τελικούς του Euro Cup, μετά την εντός έδρας νίκη επί της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς με 16-11.
Η πρωταθλήτρια Γαλλίας ανέτρεψε την ήττα της με 17-13 στον πρώτο ημιτελικό στη Σερβία και ο Έλληνας διεθνής περιφερειακός, σημειώνοντας τρία γκολ είχε σημαντικό μερίδιο στην πρόκριση.
Με δικό του γκολ η Μαρσέιγ ισοφάρισε 8-8 στην αρχή ενός σερί 3-0, για το 10-8 στα μέσα της 3ης περιόδου. Μάλιστα, με γκολ του Μπουέ έγινε το 13-9, με τη Μαρσέιγ να ισοφαρίζει τη διαφορά της ήττας της στο Κραγκούγεβατς.
Η πλάστιγγα πρόκρισης έγειρε οριστικά υπέρ της Μαρσέιγ στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, όταν έτρεξε νέο σερί 3-0, με τον Καλογερόπουλο, ευστοχώντας σε πέναλτι, να φέρνει τη διαφορά στο 16-10 κι απλά τον Νίκολα Γιάκσιτς να μειώνει στο τελικό 16-11. Ο Άγγελος Βλαχόπουλος αγωνίστηκε με τη Ραντνίτσκι, χωρίς να πετύχει γκολ, ενώ αποβλήθηκε με τρεις ποινές, λίγο πριν από το τέλος.
H Mαρσέιγ θα διεκδικήσει το 2ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορία της, μετά το Euro Cup του 2019.
Aντίπαλός της στους τελικούς θα είναι η Γιάντραν Σπλιτ, η κροατική ομάδα νίκησε εκτός έδρας τη Βαζούτας με 14-12 και σε συνδυασμό με τη νίκη 13-12 στον πρώτο αγώνα, πήρε την πρόκριση.
