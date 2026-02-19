O πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τις Έλενα Ξενάκη και Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, με αφορμή την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Την Έλενα Ξενάκη και τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος, αμέσως μετά την επιστροφή του από τους «Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026».

Οι δύο διεθνείς πολίστριες συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών που έγινε στη Μαδέρα της Πορτογαλίας και ο πρόεδρος της ΕΟΕ τις κάλεσε εκ μέρους όλων των αθλητριών, για να συγχαρεί την εθνική Ομάδα πόλο για το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προσθέτοντας μία ακόμα επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού πόλο.

«Το μετάλλιο είναι μεγάλη επιτυχία και θέλω να σας συγχαρώ. Το μετάλλιο είναι πάντα μετάλλιο και δεν έχει σημασία τι χρώμα έχει, αλλά σημασία έχει ότι η Ελλάδα παραμένει στις τρεις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Επίσης φάνηκε ότι ως ομάδα εσείς μπορείτε να τους κερδίσετε όλους και με την Ουγγαρία ήταν θέμα τύχης από τη στιγμή που ο αγώνας κρίθηκε στα πέναλτι. Πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι και να προχωρήσετε για το μεγάλο στόχο που είναι η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο Λος Αντζελες θα πάμε για το μετάλλιο», είπε ο κ. Κούβελος και πρόσθεσε: «Θέλω να μεταφέρετε τα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα αλλά και την πίστη που έχουμε στην αξία της. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό σας σε ότι χρειαστείτε».

Η Έλενα Ξενάκη και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη ευχαρίστησαν τον κ. Κούβελο για τα καλά του λόγια και τη στήριξή του.