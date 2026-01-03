Eλλάδα - Γαλλία 17-16: Φιλική νίκη η εθνική ανδρών στο Τρεμπίνιε
Με νίκη επί της Γαλλίας με 17-16 άρχισε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών τις υποχρεώσεις της στο εξαεθνές τουρνουά στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και στα τελευταία τεστ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου).
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρατάχθηκε χωρίς τους Ντίνο Γενηδουνιά, Κώστα Κάκαρη και Παναγιώτη Τζωρτζάτο σε παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1), ενώ στη διάρκεια της ημέρας θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουγγαρία (19:15) και σε περίπτωση νίκης θα καταλάβει την 1η θέση στον Β' Όμιλο.
Απέναντι στη Γαλλία η εθνική ομάδα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Μετά το πρώτο οκτάλεπτο, η Γαλλία με γκολ του Μπουέ προηγήθηκε με 5-3 και 6-4, με τον Ναρντόν να διαμορφώνει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.
Οι Χαλυβόπουλος και Γκιουβέτσης ισοφάρισαν σε 7-7, η Γαλλία ξέφυγε ξανά με 11-9 στα μέσα της 3ης περιόδου, οι Παπαναστασίου και Πούρος έφεραν νέα ισοπαλία (11-11), ο Πούρος έκανε το 12-12, με τη Γαλλία να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με το ελάχιστο πλεονέκτημα (13-12).
Οι Σπάχιτς, Παπαναστασίου ισοφάρισαν εκ νέου σε 13-13 και 14-14, ο Μαριόν-Βερνού έκανε το 15-14 (4:21), όμως με διαδοχικά γκολ από τους Χαλυβόπουλο, Παπαναστασίου και Σπάχιτς η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 17-15 (2:21), με τον Γκουερίν να γράφει το τελικό 17-16.
Στον εναρκτήριο αγώνα του Α' Ομίλου η Ιταλία νίκησε την Ισπανία στη διαδικασία των πέναλτι με 18-16 (καν. αγ. 15-15).
Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-4, 7-6, 5-3
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 4, Αργυρόπουλος 1, Παπαναστασίου 4, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Σπάχιτς 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Kαστρινάκης.
Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Μπουέ 5, Τόμας Βερνού 1, Βιτράν 5, Γκουερίν 1, Μαριόν-Βερνού 2, Κανόβας 1, Ναρντόν 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.