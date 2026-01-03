Με νίκη επί της Γαλλίας με 17-16 άρχισε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών τις υποχρεώσεις της στο εξαεθνές τουρνουά στο Τρεμπίνιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Με νίκη επί της Γαλλίας με 17-16 άρχισε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών τις υποχρεώσεις της στο εξαεθνές τουρνουά στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και στα τελευταία τεστ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρατάχθηκε χωρίς τους Ντίνο Γενηδουνιά, Κώστα Κάκαρη και Παναγιώτη Τζωρτζάτο σε παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1), ενώ στη διάρκεια της ημέρας θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουγγαρία (19:15) και σε περίπτωση νίκης θα καταλάβει την 1η θέση στον Β' Όμιλο.

Απέναντι στη Γαλλία η εθνική ομάδα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Μετά το πρώτο οκτάλεπτο, η Γαλλία με γκολ του Μπουέ προηγήθηκε με 5-3 και 6-4, με τον Ναρντόν να διαμορφώνει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.

Οι Χαλυβόπουλος και Γκιουβέτσης ισοφάρισαν σε 7-7, η Γαλλία ξέφυγε ξανά με 11-9 στα μέσα της 3ης περιόδου, οι Παπαναστασίου και Πούρος έφεραν νέα ισοπαλία (11-11), ο Πούρος έκανε το 12-12, με τη Γαλλία να μπαίνει στο 4ο οκτάλεπτο με το ελάχιστο πλεονέκτημα (13-12).

Οι Σπάχιτς, Παπαναστασίου ισοφάρισαν εκ νέου σε 13-13 και 14-14, ο Μαριόν-Βερνού έκανε το 15-14 (4:21), όμως με διαδοχικά γκολ από τους Χαλυβόπουλο, Παπαναστασίου και Σπάχιτς η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 17-15 (2:21), με τον Γκουερίν να γράφει το τελικό 17-16.

Στον εναρκτήριο αγώνα του Α' Ομίλου η Ιταλία νίκησε την Ισπανία στη διαδικασία των πέναλτι με 18-16 (καν. αγ. 15-15).

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 2-4, 7-6, 5-3



Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 4, Αργυρόπουλος 1, Παπαναστασίου 4, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Σπάχιτς 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Kαστρινάκης.

Γαλλία (Βιέκοσλαβ Κόμπετσακ): Μπουέ 5, Τόμας Βερνού 1, Βιτράν 5, Γκουερίν 1, Μαριόν-Βερνού 2, Κανόβας 1, Ναρντόν 1.