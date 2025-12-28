Η Φωτεινή Τριχά κορυφαία παίκτρια στον κόσμο για το 2025

Μια τεράστια ατομική επιβράβευση γνώρισε η Φωτεινή Τριχά (και υποψήφια για αθλήτρια της χρονιάς στα Gazzetta Awards), καθώς αναδείχθηκε η κορυφαία παίκτρια στον κόσμο από την παγκόσμια ομοσπονδία (World Aquatics).

H 20χρονη παίκτρια είχε τεράστια συμμετοχή στις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδας γυναικών, με την κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και νωρίτερα την άνοιξη στο World Cup της Κίνας.

Μάλιστα, η διεθνής περιφερειακή με 25 γκολ σε επτά αγώνες, αναδείχθηκε κορυφαία σκόρερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, έχοντας ποσοστό ευστοχίας 66% (25/38).

Η Τριχά γίνεται η 2η Ελληνίδα που παίρνει τον τίτλο της κορυφαίας παίκτριας στον κόσμο, είχε προηγηθεί η Aλεξάνδρα Ασημάκη, όταν η εθνική ομάδα κατακτούσε για πρώτη φορά τον παγκόσμιο τίτλο στη Σαγκάη το 2011.

Παράλληλα η Τριχά λίγες εβδομάδες μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Η παίκτρια που ξεκίνησε το πόλο από τον Νηρέα Χαλανδρίου, από τον Σεπτέμβριο του 2020 και σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει πανηγυρίσει δύο κατακτήσεις του Champions League (2022, 20223).

Η Τριχά σε δηλώσεις της στην World Aquatics είπε: ««Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό. Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια.

Οι συμπαίκτριές μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου για το 2025 ήταν και η αρχηγός της «χρυσής» εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.