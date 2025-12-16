Έντονο είναι το ελληνικό χρώμα στις υποψηφιότητες της European Aquatics για τον κορυφαίο και την κορυφαία του 2025. Τρεις υποψήφιες πολίστριες και ένα πολίστας στη λίστα.

Οι Εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών πρωταγωνιστούν στις υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η European Aquatics για τον κορυφαίο και την κορυφαία της σεζόν. Τρεις Ελληνίδες πολίστριες και ένας Έλληνας πολίστας βρίσκονται στις αντίστοιχες λίστες.

Μία άκρως ελληνική χρονιά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια υδατοσφαίριση ήταν το 2025. Οι επιτυχίες των Εθνικών ομάδων σε World Cup και Παγκόσμιο πρωτάθλημα είχαν ως αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υγρού στίβου να τοποθετήσει τέσσερις υποψηφιότητες για τον καλύτερο και την καλύτερη της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, για την καλύτερη αθλήτρια του 2025 ανάμεσα σε πέντε υποψηφιότητες υπάρχουν τρεις πρωταθλήτριες κόσμου. Η καλύτερη τερματοφύλακας του Παγκόσμιου πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, Ιωάννα Σταματοπούλου, η πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης, Φωτεινή Τριχά και η αρχηγός της «γαλανόλευκης» Ελευθερία Πλευρίτου είναι υποψήφιες για το βραβείο της καλύτερης αθλήτριας τη χρονιά που πέρασε.

Μαζί τους είναι οι Νόνα Πέρεθ (Ισπανία) και Ρίτα Κέστελι (Ουγγαρία), με τη τελευταία να έχει αναδειχθεί και πολυτιμότερη παίκτρια του Παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Στις υποψηφιότητες των ανδρών ο Στέλιος Αργυρόπουλος διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου αθλητή στη σεζόν. Υποψήφιοι είναι επίσης δύο συμπαίκτες του στη Φερεντσβάρος, ο Κρίστιαν Μάνχερτς (Ουγγαρία) και ο Ντούσαν Μάντιτς (Σέρβος), καθώς και οι Άλβαρο Γρανάδος (Ισπανία) και Μπερνάτ Σαναούχα (Ισπανία).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως και τις 31/12/2025 και όσοι/ες επιθυμούν να ψηφίσουν, μπορούν να το κάνουν μέσω της σελίδας: https://europeanaquatics.org/awards-2025/