Οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης, κάνοντας ένα διάλειμμα από την πισίνα, βρέθηκαν στο διεθνές χριστουγεννιάτικο παζάρι του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού»

Ένα πολύ όμορφο πρωινό Κυριακής είχαν την ευκαιρία να ζήσουν, επισκεπτόμενοι το 25ο διεθνές Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού» στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, το τεχνικό επιτελείο και οι αθλητές της ομάδας πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης!

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί πολύ όμορφα και οι πάγκοι από 37 Πρεσβείες και Προξενεία δημιούργησαν ένα υπέροχο εορταστικό περιβάλλον, ταξιδεύοντας τους επισκέπτες μέσα από τοπικά προϊόντα, γεύσεις, μουσικές, χορούς, ήθη και έθιμα των χωρών τους.

Τον προπονητή Τεό Λοράντο, που συνοδευόταν από τη γυναίκα του, τον βοηθό προπονητή Νίκο Μπαμπάνα, τον Γενικό διευθυντή του τμήματος, Θοδωρή Μπερδέ, τον έφορο της ανδρικής ομάδας, Γιώργο Αγγελάκη και τους αθλητές του Απόλλωνα, αρκετοί εκ των οποίων συνοδεύονταν από τις συντρόφους τους, υποδέχτηκαν στην είσοδο του Bazaar η Πρόεδρος του Σωματείου, Γιάννα Παναγιωτίδου και η αντιπρόεδρος, γνωστή σε όλους για τα… απολλωνιστικά της αισθήματα, Νινέτα Βελλή.

Οι άνθρωποι του Απόλλωνα συνεχάρησαν αμφότερες για το έργο που παράγει από το 1987 το φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», το οποίο είναι σπουδαίο, έχοντας ως διαχρονικό στόχο να στηρίξει τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια και να δημιουργήσουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον τόσο για τον εαυτό τους όσο και για την κοινωνία.

Το περιβάλλον ήταν εορταστικό, υπέροχο όπως αναφέραμε, με τα μέλη του Απόλλωνα να έχουν και αυτά την ευκαιρία να πάρουν δώρα για τους δικούς τους ανθρώπους ή τον εαυτό τους και να δοκιμάσουν υπέροχες γεύσεις, συνδράμοντας και εκείνοι κατ’ ελάχιστο στο σπουδαίο έργο του Σωματείου, μέρος των οικονομικών πόρων του οποίου προέρχονται από το Bazaar.

Ο Νίκολα Μπογκτνάνοβιτς συνοδευόταν από τη γυναίκα του και το παιδάκι τους, ο Μανώλης Σολανάκης από τη σύντροφό του και το ανιψάκι του και γενικώς όλοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα πολύ όμορφο τρίωρο στον χώρο του Bazaar, όπως και οι υπόλοιποι χιλιάδες επισκέπτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», αλλά και τις δυνατότητες ακόμη και της πιο μικρής προσφοράς, μπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα filoitoupediou.gr.