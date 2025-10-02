Τον τίτλο του Super Cup Ελλάδας γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Βουλιαγμένης με 14-11. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες»...

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν βάφτηκε στα «ερυθρόλευκα»! Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης με 14-11 στο ματς που έλαβε χώρα στο Ρέστειο κολυμβητήριο και ξεκίνησε νικηφόρα τη χρονιά στο πόλο γυναικών.

Μία πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας και την κυπελλούχο. Πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα και ένα τέταρτο οκτάλεπτο που έκρινε την πρώτη κούπα στη σεζόν. Εκεί, οι «ερυθρόλευκες» με γκολ από τις Τριχά, Σάντα και Πλευρίτου έκαναν το 14-11, δίνοντας τον τίτλο στην ομάδα τους.

Δείτε την απονομή του Ολυμπιακού

