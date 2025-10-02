Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας στον τελικό του Super Cup Ελλάδας γυναικών τη Βουλιαγμένη με 14-11. Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης...

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο πόλο γυναικών ανήκει στον Ολυμπιακό. Σε έναν πολύ ωραίο τελικό κόντρα στη Βουλιαγμένη, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 14-11 και προσέθεσαν ακόμη έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη του τμήματος.

Ένας ματς πολύ ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται το προβάδισμα και να πηγαίνουν ισόπαλες με σκορ 11-11 στην τελευταία περίοδο. Εκεί, το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη με 3-0 σερί πήρε κεφάλι στο σκορ και διαμόρφωσε το 14-11, κλειδώνοντας παράλληλα τη νίκη και συνάμα τον τίτλο.

Τα στιγμιότυπα του Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube