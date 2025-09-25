Ο πρώην αρχηγός της εθνικής πόλο και νυν ΓΓ Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατατάσσεται στο top 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως για το 2025, σύμφωνα με τη λίστα του Stanford, χάρη στο έργο του ως καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Ποιος είπε ότι αθλητισμός και σπουδές δεν πάνε μαζί; Ο πρώην αρχηγός της εθνικής πόλο με συμμετοχές σε 5 Ολυμπιάδες και νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς από τις αναφορές που έχεις στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις από την καριέρα του ως καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατατάσσεται με βάση την περίφημη λίστα του Stanford και για το 2025 στο 2% των περισσότερο επιδραστικών επιστημόνων με βάση τις αναφορές που γίνονται στο επιστημονικό τους έργο. Στη λίστα του Stanford με το top 2% scientists in the world περιλαμβάνονται ~230,000 επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο εκ των οποίων οι 1161 είναι από ελληνικά ιδρύματα. Πρώτος Έλληνας είναι ο διακεκριμένος ενδοκρινολόγος-παιδίατρος Γεώργιος Χρούσος.