Γιώργος Μαυρωτάς: Ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου
Ποιος είπε ότι αθλητισμός και σπουδές δεν πάνε μαζί; Ο πρώην αρχηγός της εθνικής πόλο με συμμετοχές σε 5 Ολυμπιάδες και νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς από τις αναφορές που έχεις στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις από την καριέρα του ως καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατατάσσεται με βάση την περίφημη λίστα του Stanford και για το 2025 στο 2% των περισσότερο επιδραστικών επιστημόνων με βάση τις αναφορές που γίνονται στο επιστημονικό τους έργο. Στη λίστα του Stanford με το top 2% scientists in the world περιλαμβάνονται ~230,000 επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο εκ των οποίων οι 1161 είναι από ελληνικά ιδρύματα. Πρώτος Έλληνας είναι ο διακεκριμένος ενδοκρινολόγος-παιδίατρος Γεώργιος Χρούσος.
Περήφανος που & το 2025 είμαι στη λίστα Stanford του world's top 2% scientists με βάση κυρίως τις αναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό μου έργο.— George Mavrotas (@Mavrogiorgos) September 24, 2025
Φέτος στους ~200,000 επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο οι 1161 είναι από ελληνικά ιδρύματα & 116 από @ntua https://t.co/KkR6jX6Jx7 pic.twitter.com/mTJfBl5m44
