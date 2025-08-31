H εθνική ομάδα νεανίδων στη μάχη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η εθνική ομάδα νεανίδων αρχίζει τη Δευτέρα (1/9) την παρουσία της στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μάλτας.

Στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας πόλο νεανίδων Κ18 προκειμένου να λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αγωνιστεί στον Β΄ Όμιλο και θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του τη Δευτέρα (1/9, 22:00 ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο την Κροατία, ενώ θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με την Ισπανία (2/9 στις 17:30) και το Ισραήλ (3/9 στις 17:30).

Με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από το πρώτο και το δεύτερο γκρουπ θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένη στις 5/9, ενώ μια ημέρα νωρίτερα θα γίνουν τα παιχνίδια χιαστί (4/9).

Οι 15 παίκτριες που συνθέτουν την αποστολή: Δέσποινα Δρακωτού, Αναστασία Μαρία Μπίκου (Ολυμπιακός), Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος), Ραφαέλα Σαλταμανίκα (ΑΝΟ Γλυφάδας), Ασημίνα Κλαψιανού (Εθνικός Πειραιά), Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου (ΝΟ Χανίων), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου (Πανιώνιος), Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ (ΠΑΟΚ).

Τις παίκτριες συνοδεύουν οι: Γιώργος Ντόσκας (Ομοσπονδιακός τεχνικός), Χρύσα Χατζέλλη (Βοηθός προπονητή), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπευτής), Μαρία Δασκαλοπούλου (διαιτητής), ενώ αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Ελευθερία Σαραντίδου.

Οι όμιλοι του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Α' Όμιλος

Ουγγαρία

Ιταλία

Ολλανδία

Τουρκία

Β' Όμιλος

Ισπανία

Ελλάδα

Ισραήλ

Κροατία

Γ΄ Όμιλος

Σερβία

Μάλτα

Ιρλανδία

Ουκρανία

Γερμανία

Δ΄ Όμιλος

Σλοβακία

Μεγάλη Βρετανία

Ρουμανία

Ελβετία

Τσεχία

Βουλγαρία