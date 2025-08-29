Η Εθνική πόλο νέων γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Pythia Cup, νικώντας με 16-10 την Ουγγαρία στον τελικό, με κορυφαία τη Ραφαέλα Σαλταμανίκα που πέτυχε πέντε γκολ.

Το χρυσό μετάλλιο στο Pythia Cup κατέκτησε η Εθνική πόλο νέων γυναικών. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα επικράτησε άνετα με 16-10 στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία στο κολυμβητήριο της Ιτέας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στα πρώτα δώδεκα λεπτά με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, την Ουγγαρία να προηγείται με 2-1 και 3-2, αλλά την Εθνική μας να περνάει μπροστά με 4-3 και 5-4. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα έβαλε τις βάσεις για την άνετη επικράτησή της, όταν με ένα σερί 3-0 μετέτρεψε το 5-5 σε 8-5 με την ολοκλήρωση του δευτέρου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίασε ακόμη καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο με αποτέλεσμα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης να... εκτοξεύσει τη διαφορά στα έξι γκολ (16-10).

Οκτάλεπτα: 3-2, 2-6, 2-3, 3-5

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Λουπάκη, Μπίκου 3, Μουζή, Μπιτσάκου 2, Κουνδουράκη, Μαρίνου 1, Κλαψιανού 1, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Ελμισιάν, Ντούλη 1, Σαλταμανίκα 5, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη, Καραγιάννη 2.