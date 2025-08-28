Η Εθνική Κ18 συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο «Pythia Cup 2025», μετατρέποντας το πρωινό ματς με την Κροατία σε παράσταση για ένα ρόλο. Με όπλο την ενέργεια και το ρυθμό της, επικράτησε άνετα με 23-12, πετυχαίνοντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Με… ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, η Εθνική Κ18 δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Κροατία, φτάνοντας με άνεση στο 23-12, στο πλαίσιο της 3ης ημέρας του Pythia Cup 2025.

Τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς για την Εθνική Νεανίδων Κ18, που... πήρε μπρος μετά την πρώτη περίοδο και διέλυσε την Κροατία με 23-12, στο πλαίσιο της 3ης ημέρας του «Pythia Cup 2025» στην Ιτέα.

Το ελληνικό σύνολο δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο οκτάλεπτο, όπου παρά το γρήγορο 3-1 με τρία γκολ της Κλαψιανού, χαλάρωσε στην άμυνα και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-6. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ανέβασε ταχύτητα, ανέκτησε τον έλεγχο, πήρε το προβάδισμα στο ημίχρονο (10-9) και στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε πλήρως: 13 γκολ υπέρ, μόλις 3 κατά, για να φθάσει στο άνετο 23-12.

Η Κλαψιανού σημείωσε πέντε γκολ, με συνολικά εννέα παίκτριες να σκοράρουν. Επόμενος αντίπαλος η αήττητη Ουγγαρία (20:45), με φόντο την κορυφή και τον τελικό της διοργάνωσης.

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 23-12

Οκτάλεπτα: 5-6, 5-3, 5-2, 8-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Λουπάκη, Μπίκου 3, Μουζή, Οικονόμου 1, Κουνδουράκη 2, Μπιτσάκου 3, Κλαψιανού 5, Ελμισιάν, Σταυρίδου 2, Βάλβη 1, Ντούλη, Σαλταμανίκα 3, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη, Καραγιάννη 3.

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας ημέρας (29/8) του διεθνούς τουρνουά στην Ιτέα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας θα ανακοινώσει την αποστολή της Εθνικής μας ομάδας που θα αναχωρήσει απόγευμα του Σαββάτου για την πόλη Γκζίρα της Μάλτα, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18 (31/8-7/9).