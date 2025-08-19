Ήττα και από την Ουγγαρία η εθνική πόλο εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 19-13 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα.

Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων γνώρισε την ήττα και από την Ουγγαρία με 19-13 για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχοντας χάσει και από την Ιταλία στην πρεμιέρα, δεν μπορεί να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του Α' Ομίλου και στην απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Πλέον η εθνική ομάδα θα χρειαστεί να νικήσει την Ολλανδία, για να πάρει την 3η θέση στον όμιλο και να μάθει την αντίπαλό της στα χιαστί παιχνίδια της Πέμπτης (21/8), για την είσοδο στην οκτάδα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε με 3-0 και 5-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, με την Ουγγαρία να καλύπτει τη διαφορά και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο ισόπαλο 9-9.

Η Ουγγαρία με σερί 3-0 προσπέρασε με 12-10 στα μέσα της 3ης περιόδου και διατήρησε το +2 (14-12) μέχρι την ολοκλήρωση του οκταλέπτου.

Στο 4ο οκτάλεπτο η εθνική ομάδα δεν είχε αντίδραση, και οι Ούγγροι στα τελευταία 4:15, με τέσσερα σερί γκολ έφθασαν στο τελικό 19-13.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-6, 3-5, 1-5.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 1, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Ουγγαρία (Μπάλαζ Κόρενι): Ντίβιακ 2, Τσεχ 3, Παγιάν 1, Μπένετεκ 6. Ραμπ 1, Ιμρε 1, Γιάμπορ 2, Μπέλα 3.

Στο άλλο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στον Α' Όμιλο, η Ιταλία νίκησε την Ολλανδία με 16-11.

Η βαθμολογία

1.Ουγγαρία 6 (34-24)

2.Ιταλία 6 (30-20)

3.Ολλανδία 0 (22-31)

4.Ελλάδα 0 (22-33)

Η 3η αγωνιστική (20/8): Ελλάδα-Ολλανδία (17:30), Ουγγαρία-Ιταλία (20:30).