Θερμή υποδοχή για την εθνική ομάδα πόλο νέων γυναικών (vid)

Η αποστολή της εθνικής ομάδας πόλο νέων γυναικών επέστρεψε από τη Βραζιλία με το χάλκινο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές τους και το χαμόγελο στο πρόσωπό τους παρά το πολύωρο και περιπετειώδες ταξίδι επέστρεψαν τα ξημερώματα της Τρίτης (19/8), μέσω Κωνσταντινούπολης, τα μέλη της εθνικής μας ομάδας Νέων Γυναικών Κ20, που συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υποδέχθηκαν τις διεθνείς μας παίκτριες οι δικοί τους άνθρωποι με επευφημίες, χειροκροτήματα και μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά. Τα κορίτσια απέδειξαν πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται στην ελίτ σε παγκόμιο επίπεδο και έχουν το μέλλον μπροστά τους.

Στην αποστολή μετείχαν οι εξής 15 αθλήτριες: Φωτεινή Τριχά, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Αριάδνη Παντελία Καραμπέτσου, Διονυσία Κουρέτα, Νεφέλη Ευσταθία Κοβάτσεβιτς, Νίκη Πατρίτσια Πιοβάν, Ζωή Τζωρτζακάκη, Ραφαέλα Σαλταμανίκα, Ασημίνα Κλαψιανού, Ελένη Μπέτα, Ασπασία Φουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Δέσποινα Δρακωτού, Ευτυχία Κωνσταντοπούλου και Παρασκευή Γραικού.

Μαζί τους ταξίδευσαν οι: Γιώργος Ντόσκας (Ομοσπονδιακός τεχνικός), Χρύσα Χατζέλη (Βοηθός Προπονητή), Ναυσικά Ατσιδάκου (φυσιοθεραπευτής), Μιχάλης Μπιράκης (διαιτητής), ενώ αρχηγός της αποστολής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ, Δημήτρης Κύρκος.

Πηγή: ΚΟΕ